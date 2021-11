"The Well Syncopated Organ" - recital w Filharmonii

Urodzony w Lublinie Eva Rovbert Brodacki był wykładowcą m.in. KUL, a także organistą archikatedry w Lublinie 1984-92 oraz organistą i kierownikiem artystycznym koncertów organowych w Filharmonii Lubelskiej 1997-99. Obecnie Brodacki mieszka i pracuje w Skandynawii. Koncertuje w całej Europie i Meksyku, dokonuje nagrań radiowych i płytowych w Polsce, Rosji, Szwajcarii i Norwegii.



Artysta zaprezentuje zupełnie nieszablonowy program, składający się z aranżacji standardów jazzowych, muzyki gospel, a także uwielbianych przez publiczność, niezwykle efektownych połączeń muzyki klasycznej i nowoczesnej.



- Cały koncert nosi tytuł "The Well Syncopated Organ", co jest zamierzoną grą słów pokazującą, że nawet rozrywkowa muzyka, a szczególnie organowa ma swoje korzenie w tradycji i muzyce Jana Sebastiana Bacha - opowiadają organizatorzy koncertu.



W tym roku przypada jubileusz 25-lecia wybudowania organów Filharmonii Lubelskiej. Są one dziełem poczdamskiej firmy Alexander Schuke, działającej od 1820 roku. Przed laty to właśnie Eva Robert Brodacki był jedną z osób odpowiedzialnych za kształt brzmieniowy tego instrumentu.



