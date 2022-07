Wyjątkowy koncert przed lubelskim ratuszem. Wybrzmi uwertura do opery "Carmen" Georgesa Bizeta

Jak informuje biuro prasowe Ratusza, Słobożańska Młodzieżowa Akademicka Orkiestra Symfoniczna z Ukrainy powstała w 1993 roku w Charkowie. Ma na swoim koncie kilka sukcesów m.in. w 1994 roku została uznana za najlepszą młodzieżową orkiestrę symfoniczną w Europie podczas Europejskiego Festiwalu Muzycznego w Kopenhadze, a 14 lat później otrzymała najwyższy status w Ukrainie tzw. akademickiego zespołu wykonawczego.

- Obecnie w skład Orkiestry wchodzą młodzi muzycy z całej Ukrainy. Wielu z nich jest laureatami krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych. Orkiestra posiada w swoim repertuarze światowe arcydzieła muzyki klasycznej, utwory kompozytorów współczesnych oraz muzykę różnych gatunków i stylów. Do wybuchu wojny w Ukrainie regularnie występowała podczas okolicznościowych, krajowych i międzynarodowych festiwali muzycznych oraz brała udział w konkursach. Twórcza działalność Orkiestry zyskała międzynarodowe uznanie, a światowej sławy soliści przyjeżdżali do Charkowa wyłącznie po to, by móc z nią pracować - wyjaśnia Justyna Góźdź z Urzędu Miasta Lublin.

Dzisiaj o godz. 12.00, po miejskim hejnale, Słobożańska Młodzieżowa Akademicka Orkiestra Symfoniczna z Ukrainy wykona na placu przed ratuszem uwerturę do opery "Carmen" Georgesa Bizeta. Natomiast w niedzielę muzycy zagrają dla publiczności w Muszli Koncertowej im. Romualda Lipko. Usłyszymy m.in. utwory Straussa, Offenbacha, Chopina czy Skoryka. Orkiestrę poprowadzi dyrygent Witalij Laszko. Koncert rozpocznie się o godz. 17, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.