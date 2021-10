"Historia przemocy" na finał Konfrontacji

"Historia przemocy" to spektakl Eweliny Marciniak, laureatki Paszportów "Polityki" i innych prestiżowych nagród teatralnych. To inscenizacja książki Édouarda Louisa – gwiazdy młodego pokolenia francuskich pisarzy, jednego z najpoczytniejszych autorów nad Sekwaną.



Akcja sztuki rozgrywa się w wigilijną noc w Paryżu i koncentruje się na przypadkowym spotkaniu, które odciska się tragicznym piętnem na życiu głównego bohatera.



- Marciniak sprawnie przenosi widza w tę rzeczywistość i – jak zwykle w swoich spektaklach – zabiera do świata ludzkich emocji i nieprostych historii, które zmuszają, by poddać refleksji obszary rzeczywistości poza stereotypowym oglądem - przekonują organizatorzy.



Bilety na spektakl kosztują 30 i 40 zł.



Zanim 26. edycja Festiwalu Konfrontacje Teatralne dobiegnie końca, warto będzie się jeszcze wybrać na spotkanie autorskie z Piotrem Augustyniakiem, które odbędzie się 22 października o godz. 19 w Centrum Kultury.



Spotkanie będzie dotyczyć książki "Jezus Niechrystus", a wydarzenie dyskusję poprowadzi Piotr Pękala.