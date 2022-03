"Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" - premiera w Teatrze Osterwy

Spektakl powstał w oparciu o stworzone w XVI wieku misterium rezurekcyjne Mikołaja z Wilkowiecka, czyli jeden z najstarszych polskich dramatów. Jak podkreślają twórcy przedstawienia: "dla odbiorcy religijnego inscenizacja misterium może stanowić przeżycie związane ze sferą sakralną. Dla osoby, której bliskie są rodzime tradycje kulturowe, będzie to możliwość kontaktu z żywym zabytkiem. Dla wszystkich zaś – niezwykłą opowieścią, o tym jak życie zwycięża nad śmiercią".



Przedstawienie łączy pracę aktorów teatru repertuarowego z doświadczeniem aktorów, wykorzystujących nowatorskie praktyki teatralne. W spektaklu twórcy łączą różne światy: sacrum i profanum, codzienność z religijnością, to co współczesne, z tym co dawne. Na scenie zespołowi aktorskiemu z Teatru im. J. Osterwy i "Gardzienic" towarzyszyć będzie muzyka "na żywo" wykonywana na instrumentach dawnych. Za oprawę muzyczną spektaklu odpowiada prof. Maria Pomianowska.



- "Historyja…" Mikołaja z Wilkowiecka to nadzwyczajny akt raczkującego języka sięgającego po teatr dla pokrzepienia swej mocy, mocy swej kultury. To jest najwyższą funkcją teatru - twierdzi reżyser spektaklu, Jarosław Gajewski.



- "Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim ze czterech świętych ewangelistów zebrana

a wirszykami spisana przez księdza Mikołaja z Wilkowiecka, zakonnika częstochowskiego", to dzieło niezwykłe. Tekst ów, przywołujący najważniejsze wydarzenie w historii zbawienia, jest jednocześnie cennym zabytkiem naszej literatury i ważnym dokumentem tradycji widowiskowej - dodaje dramaturg, Patryk Kencki.



Premierze będzie towarzyszył panel dyskusyjny pn. "Historyja słowa. O języku w sztuce i teatrze" z udziałem twórców i językoznawców, który będzie transmitowany. Dyskusja odbędzie się 5 kwietnia o godz. 10.30.



Prapremierę lubelską spektaklu zaplanowano na 7 kwietnia o godz. 19, a oficjalną premierę na 9 kwietnia o godz. 19.