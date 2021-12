Koncert Małgorzaty Walewskiej w Teatrze Muzycznym

Małgorzata Walewska to mezzosopranistka, gwiazda opery, która śpiewała na deskach najważniejszych światowych teatrów, w tym Metropolitan Opera w Nowym Jorku

Podczas koncertu artystka wykona przeboje muzyki filmowej: "Don’t Cry for Me Argentina", "New York, New York", "Hijo de la Luna", "Summertime" czy "Moon River".

Bilety na wydarzenie kosztują 110 zł.