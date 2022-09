Konfrontacje Teatralne: Literatura chce więcej

W tym roku festiwal potrwa aż miesiąc, ale w programie XXVII Konfrontacji Teatralnych jest tylko dziewięć spektakli.

– Wynika to z naszych trudności budżetowych – tłumaczy dyrektor festiwalu Janusz Opryński. – Wydaje mi się, że wchodzimy w ogromny kryzys gospodarczy. Czarne scenariusze są takie, że w ogóle nie będzie pieniędzy na program, a jedynie na utrzymanie budynku... Ale mimo tego budżetowego niedosytu pracujemy na pewną formułą, która być może stworzy nam możliwości. Padamy ofiarą tego co wszyscy, niektórzy ludzie będą mieli kłopot z ogrzaniem się, a do teatru...

O „mariażu literatury i teatru” mówi Piotr Pękala z Biura Organizacji Festiwalu: – Staraliśmy się szukać w tym pejzażu teatrów nieco bardziej eksperymentalnych, bardziej alternatywnych. Podczas tegorocznych poszukiwań nagle zaskoczyło nas to, że literatura jest obecna w tak dużej skali. Stwierdziliśmy wtedy, że trzeba się przyjrzeć temu zagadnieniu – tłumaczy.

Tegoroczny festiwal odbywa się pod hasłem „Literatura chce więcej”. – Używając tej personifikacji, chcemy zwrócić uwagę na to, że w literaturze drzemią ukryte tęsknoty. Przede wszystkim jednak eksponujemy rolę literatury, aby zastanowić się na tym, czy to przypadkiem nie tam – w literackiej narracji, bije serce krwiobiegu wybranych przez nas wydarzeń scenicznych.

– Mamy Elizę Orzeszkową, Lema, wybitnego polskiego dramaturga Tadeusza Słobodzianka. Mamy też Szczepana Twardocha, czyli „Byk” – spektakl monodram Talarczyka z Katowic – wylicza dyrektor Opryński.

Podczas tegorocznej edycji Festiwalu nie zabraknie spotkań z autorami i wydarzeń muzycznych.

Festiwal Konfrontacje Teatralne, jedno z najważniejszych wydarzeń teatralnych w regionie, od 1 do 30 października w Lublinie. Bilety już w sprzedaży w kasie CK.

PROGRAM:

* 1 października

16:30 – Spotkanie z Tadeuszem Słobodziankiem. Prowadzenie: Janusz Opryński/Sala Czarna CK/wstęp wolny

18:00 – „Sztuka intonacji” + spotkanie, Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy/reż. Tadeusz Słobodzianek/Sala Widowiskowa CK/ bilety 40/50 zł

* 12 października

19:00 – „Oficerki. O policji. Fantazja oparta na faktach”, Teatr Polski Bydgoszcz/Komuna Warszawa/ reż. Anna Smolar/Sala Widowiskowa CK/30/40 zł

* 15 października

19:00 – Natalia Przybysz: Zaczynam się od miłości – koncert / Sala Widowiskowa CK /60-80 zł

* 17 października

19:00 – „Byk”, Teatr Studio / reż. Robert Talarczyk, Szczepan Twardoch/tłumaczenie na PJM/Sala Widowiskowa CK/40/50 zł

20:30 – Spotkanie ze Szczepanem Twardochem i Robertem Talarczykiem/Sala Widowiskowa CK/wstęp wolny

* 20 października

19:00 – „Powrót do Reims”, Teatr Łaźnia Nowa/Nowy Teatr w Warszawie/reż. Katarzyna Kalwat/Studio TVP Lublin/50/60 zł

* 22 października

19:00 – „Biblia: Próba”, Teatr im. W. Horzycy/reż. Jernej Lorenci/Sala Widowiskowa CK/30/40 zł

* 23 października

19:00 – „Biblia: Próba”

* 26 października

19:00 – „Badania ściśle tajne”, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu/reż. Norbert Rakowski/Sala Operowa CSK/40/50 zł

* 27 października

18:00 – „Nad Niemnem”, Teatr im. Juliusza Osterwy/reż. Jędrzej Piaskowski/Teatr im. Juliusza Osterwy /20- 95 zł

* 28 października

19:00 – „KONGRES FUTUROLOGICZNY”, Teatr Czytelni Dramatu/reż. Daniel Adamczyk/Sala Czarna/25/35 zł

* 30 października

19:00 – „W tłumaczeniu”, Wrocławski Teatr Współczesny/reż. Wojtek Ziemilski/spektakl w PJM/Sala Widowiskowa CK/25/35 zł