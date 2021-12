Krakowski Teatr Tańca w Lublinie. Spektakl "Kantor. Burza"

Spektakl autorstwa Sławka Krawczyńskiego i Anny Godowskiej to taneczna podróż w głąb świata Tadeusza Kantora. Podróż wynikająca z fascynacji twórczością artysty oraz głębokiej intuicji, że istnieją w niej ciągle żywe źródła nowych artystycznych możliwości.



"Kantor. Burza" to kontynuacja metody wypracowanej przez artystów, znanej środowisku tanecznemu z licznych Platform tańca oraz produkcji, prezentowanych na polskich i zagranicznych scenach.



Wstęp wolny. Obowiązują bezpłatne wejściówki do pobrania w CK.