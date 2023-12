"Lublixpol" - spektakl z techno w tle

Zrealizowany w ramach projektu "Przestrzenie Sztuki" spektakl opowiada o dorastaniu w Lublinie. To opowieść o miejskiej utopii, przyjaźni, bezpieczeństwie, buncie i nadziei.



- Co można zrobić, żeby czuć się w mieście bezpiecznie? Jak mogłoby ono wyglądać, gdyby zostało zaprojektowane od nowa? Gdzie szukać nowych zasad jego działania? Zapytaliśmy o to lubelską młodzież - mówią twórcy spektaklu.



Reżyserem oraz autorem scenariusza spektaklu jest Maciej Jaszczyński. W obsadzie znaleźli się Diana Grzeszek, Kamila Janik, Grzegorz Popiołek oraz Oskar Rybaczek.



Wstęp na pokazy jest bezpłatny.