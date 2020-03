Paweł Passini o Laboratorium teatralnym w Lublinie i nowym spektaklu „Mały las, krótki sen”

• W związku z wydarzeniami wokół spektaklu zrezygnował pan z funkcji wiceprzewodniczącego Gminy Żydowskiej w Warszawie?

– Tak. Prezydent Rzeszowa na samym początku, kiedy próbował zablokować powstanie spektaklu, rzucił oskarżenie, że spektakl ma treści antysemickie i on musi bronić wspólnotę żydowską w Rzeszowie przed antysemickimi wątkami w tym spektaklu. Zadzwonił do mnie korespondent z New York Times na Europę i zapytał, jak to jest możliwe, że wiceprzewodniczący największej gminy żydowskiej w Polsce jest absurdalnie oskarżany o robienie antysemickich spektakli. W związku z tym złożyłem rezygnację, po to, żeby swobodnie prowadzić dialog z politykiem, który nam knebluje usta i po to, żeby ten spór nie był w jakikolwiek sposób łączony ze stanowiskiem wspólnoty żydowskiej. Tyle na ten temat.

• Przejdźmy do najnowszej premiery.

– To spektakl „Mały las, krótki sen” na postawie „Snu Nocy Letniej” Szekspira. Dokładamy tekst „Śmierć Ofelii” Stanisława Wyspiańskiego. Trzecią część spektaklu napisał Artur Pałyga. Wystan Hugh Auden w klasycznym eseju o Śnie Nocy Letniej pisze o związku pomiędzy tym, co się dzieje w naturze i przyrodzie, a tym, co się dzieje w ludzkich emocjach.

• Jaki to związek?

– Żyjemy w czasach, kiedy zmiany w przyrodzie nabierają dynamicznego i bardzo dramatycznego charakteru. Z dużym prawdopodobieństwem możemy sobie powiedzieć, że oto ostatnie pokolenie, które będzie żyło w warunkach zbliżonych do tego, co my znamy. Tak naprawdę żyjemy na klifie, związki wokół nas się rozpadają. Próbujemy w tym spektaklu pokazać, jak to, co się dzieje w naturze wpływa na nasze życie. Opowiadamy o tym, co nam się śni, w co uciekamy, gdzie próbujemy się schronić przed lasem, który płonie wokół nas. U Szekspira w zmniejszającym się lesie ma się odrodzić życie. Tam się ma narodzić nowe, prawdziwe, czyste. W naszym przypadku ten las się niemożliwie kurczy. Kiedy płoną lasy w Amazonii czy Australii, to jest tak, jakby ktoś nam wycinał kawałek płuca, a z drugiej strony kawałek duszy. Z każdym kolejnym, wyciętym drzewem część z nas jest poddawana tej operacji. Operacji wycięcia kawałka siebie.

• Na razie mówimy o tym metaforycznie?

– Za chwilę ta metafora będzie bardzo dosłowna, bo to jest powietrze, którym oddychamy. Spektakl „Mały las, krótki sen” jest spektaklem dyplomowym Wydziału Teatru Tańca krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych z siedzibą w Bytomiu. To jest ich dyplom z dramatu, z całą pewnością będzie w tym spektaklu bardzo dużo ruchu, bo ciało jest fantastycznym medium.

• Kiedy premiera?

– 14 marca o godzinie 19 w Centrum Kultury. Gramy także 15 marca, następnie ruszamy do Bytomia, a następnie w Polskę.