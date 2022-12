"Phantom" ponownie w Teatrze Muzycznym

"Phantom" miał swoją premierę w 2012 roku. Po długiej przerwie musical powróci na deski Teatru Muzycznego. Pokazy zaplanowano na 16 i 17 grudnia (godz. 18) oraz 18 grudnia (godz. 17).



Na scenie pojawią się soliści Teatru Muzycznego w Lublinie, m.in. Patrycjusz Sokołowski i Patryk Pawlak (jako tytułowy Phantom), Anna Barska i Paulina Janczaruk-Czarnecka (Christine Daae), Jakub Gąska i Andrzej Wiśniewski (Hrabia Philipp de Chandon), Dorota Laskowiecka-Urban, Dorota Szostak-Gąska i Agnieszka Tyrawska-Kopeć (Carlotta), Marcin Żychowski i Paweł Stanisław Wrona (Alaine Cholet), Jarosław Cisowski i Piotr Tymiński (Minister Kultury) oraz balet, chór i orkiestra Teatru Muzycznego w Lublinie.



- Spektakl z muzyką Maury'ego Yestona i librettem Arthura Kopita, na podstawie słynnej gotyckiej powieści "Upiór Opery" Gastona Leroux, pozwala publiczności zajrzeć do naszego teatralnego świata przez dziurkę od klucza… Każdy miłośnik kultury zastanawiał się kiedyś, co kryje się w podziemiach teatru i co dzieje się za jego kulisami – a "Phantom" zdradza wiele tajemnic - zachęcają organizatorzy pokazów.



Kolejne pokazy odbędą się 7 i 8 stycznia 2023 roku.