Spektakl "Tkaczka chmur" w Warsztatach Kultury

epaka.pl punkty nadań i odbioru przesyłek to miejsca, w których każda osoba wysyłająca paczki może liczyć na kompleksową obsługę oraz pomoc w jej nadaniu. Warto pamiętać, że epaka.pl to firma przyjazna również dla przedsiębiorców. Nie tylko tych, którzy w ramach prowadzonej działalności wysyłają paczki, ale także tych, którzy szukają sprawdzonego pomysłu na biznes. epaka.pl to sieć franczyzowa, która swoim franczyzobiorcom umożliwia otworzenie stacjonarnego punktu nadań i odbioru przesyłek. Ten innowacyjny pomysł na własny biznes już od 12 lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy co prawda już prowadzą swój biznes, jednak poszukują nowych źródeł przychodów, marka uruchomiła nowy projekt - epaka.pl mini. Czym jest koncept epaka.pl mini? Czym się różni od tradycyjnego modelu franczyzy epaka.pl? Kto może dołączyć do epaka.pl mini? Na te i inne pytania związane z nowym projektem epaka.pl mini odpowiada Katarzyna Santos - Manager ds. Wsparcia i Rozwoju Sieci Franczyzowej epaka.pl.