Gdzie najtaniej kupić mieszkanie: w Lublinie, Świdniku, a może Jastkowie? Ceny z rynku

Obserwacja segmentu domów wolnostojących z rynku wtórnego przynosi dwa istotne wnioski. Po pierwsze – w odróżnieniu od rynku mieszkań, można spotkać znacznie więcej lokalizacji, w których średnie ceny ofertowe w ujęciu rok do roku spadły.

Po drugie – ceny domów spadają praktycznie wyłącznie w „sypialniach”. Jedynym miastem wojewódzkim, w którym średnia cena ofertowa mkw. obniżyła się, jest Kraków (-4 proc.). We wszystkich pozostałych stolicach województw domy drożały. W Lublinie zanotowano wzrost z 4386 do 5338 zł za mkw. – Ceny domów w Warszawie czy Poznaniu utrzymują się z kolei na poziomie znacznie odbiegającym od cen w innych ośrodkach i tu nie można oczekiwać aż tak dużych zmian procentowych (tam wzrost wyniósł kolejno 12 i 7 proc.) – dodaje Iwona Wieczorek z RE/MAX Capital Warszawa Nieruchomości.

Wyraźnie widać też, że w przypadku domów, różnica cenowa pomiędzy miastem a gminami jest mniejsza niż w przypadku mieszkań. Mało tego, w takich aglomeracjach jak białostocka, kielecka czy olsztyńska, średnia cena ofertowa mkw. domu była w maju wręcz na zbliżonym poziomie.

Metr działki za mniej niż 200 zł?

W raporcie „Krajobraz lokalnych rynków nieruchomości” analizowano działki budowlane o powierzchni od 800 do 2500 mkw. Okazało się, że grunty są tą kategorią nieruchomości, która zanotowała największy wzrost cen w aglomeracjach. Gdyby wyliczyć średnią ze wszystkich 16 aglomeracji (a więc z około 200 gmin i miast), wzrost ceny ofertowej mkw. gruntu wyniósł rok do roku 24 proc. Przy mieszkaniach było to 17 proc., a przy domach 19 proc. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko uśredniony wzrost cen. Kiedy przyjrzymy się bliżej aglomeracjom, można zauważyć przypadki spadków stawek lub stabilizacji. Co warte podkreślenia, dotyczy to też niektórych miast wojewódzkich. Porównując maj 2022 r. do maja 2021 r., średnia cena ofertowa metra parceli lekko obniżyła się np. w Białymstoku (5 proc. do 362 zł), Gdańsku (4 proc. do 475 zł) czy Łodzi (5 proc. do 288 zł). Średnia stawka za metr ustabilizowała się z kolei w Warszawie (1 proc. do 692 zł) i w Poznaniu, ponieważ tam wzrost też był nieznaczny (4 proc. do 499 zł).

W Lublinie zanotowano dość istotny wzrost cen z 337 zł do 413 zł. Jeśli chodzi o różnicę cen działek w relacji stolica regionu gminy ościenne, jest ona znacznie większa niż w segmentach mieszkań i domów. Parcele w miastach bardzo często są droższe o ponad 100 proc. od tych położonych kilka, kilkanaście kilometrów dalej. I jest to domena nie tylko Warszawy. Przykładami takich aglomeracji mogą być też chociażby Kraków i Białystok. Średnia cena ofertowa mkw. działki wynosi tam kolejno 438 zł i 362 zł, a w wielu gminach ościennych poszukujących kuszą oferty poniżej 200 zł.