Oszczędzamy wodę w łazience [porady]

Oszczędzanie wody nie jest kłopotliwe - wystarczy wykształcić w sobie parę nawyków. Najprostszym będzie zakręcanie kranu np. podczas golenia czy mycia zębów. W ten sposób możemy oszczędzić nawet 9 litrów wody na minutę. Warto też częściej korzystać z szybkiego prysznica zamiast kąpieli w wannie. Można też pomyśleć o kupnie akcesoriów, które zdecydowanie ułatwią oszczędzanie.

Dobry wybór - prysznic

Prysznic to świetne rozwiązanie - estetyczne i bardzo funkcjonalne, które może mieć także wpływ na zasobność naszego portfela. By mieć pewność, że dzięki niemu uda nam się trochę zaoszczędzić na rachunkach za wodę, warto pomyśleć o modelu z brodzikiem głębokim, który może posłużyć jako niewielka wanna. Ta propozycja szczególnie sprawdzi się w przypadku rodzin z dziećmi.

– Po pierwsze, nalejemy mniej wody niż do wanny o standardowych rozmiarach. Po drugie, woda podczas zabawy dzieci nie będzie się rozchlapywać po całej łazience, ponieważ ochronią przed tym tafle szkła kabiny prysznicowej – mówi Hanna Błaszak, ekspert firmy Radaway.

Kupując kabinę prysznicową, zwróćmy uwagę czy posiada np. listwę magnetyczną zapewniającą szczelność kabiny oraz elastomerowe uszczelki, które będą odporne na zmianę temperatury i wilgotność. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że wybrany produkt nie przepuści wody, a my będziemy mogli z niego korzystać przez długie lata.

Innym sposobem, by kąpiel była ekonomiczna, jest skrócenie jej czasu. Podczas 10-minutowego prysznica możemy zużyć nawet 180l wody, czyli prawie tyle samo, co w przypadku kąpieli w wannie. Natomiast ograniczając czas do 4 minut zmniejszymy ilość poboru wody do 60l.

Ważne dodatki

By prysznic był bardziej oszczędny, a zużycie wody mniejsze nawet do 30 proc., postawmy na deszczownicę, która pod tym względem idealnie sprawdzi się w łazience. Posiada ona małe otwory powodujące, że siła strumienia jest mniejsza, ale nadal wystarczająca, by komfortowo cieszyć się kąpielą. Jeśli wolimy jednak tradycyjną słuchawkę, to wybierając konkretny produkt warto zwrócić uwagę na to, by posiadał perlator, czyli wbudowaną w baterię siateczkę.

Napowietrza ona strumień wody, a to z kolei przekłada się na mniejszą ilość jej wypływu nawet o 40-60 proc. Jako użytkownicy nie odczujemy żadnej zmiany, a naszemu oku wydawać się będzie, że z kranu wody leci tak samo dużo. Na rynku dostępne są także bardziej zaawansowane technologicznie baterie termostatyczne blokujące wypływ wody o temperaturze niższej niż ta, którą zaprogramowaliśmy. Najoszczędniejsze okazują się jednak modele bezdotykowe, ponieważ przy ich użyciu woda płynie tylko wtedy, kiedy czujnik wykryje obecność rąk. To rozwiązanie choć najdroższe, najlepiej spełnia swoją ekonomiczną rolę.

Kiedy mamy wannę

Długa kąpiel to wspaniałe odprężenie dla ciała i umysłu. Jeśli lubimy położyć się w wypełnionej po brzegi wannie powinniśmy liczyć się z tym, że zużyjemy nawet do 200 litrów wody za jednym razem. Z takich kąpieli korzystajmy więc dla relaksu od czasu do czasu. A co jeśli posiadamy w domu wyłącznie wannę? Na szczęście istnieją rozwiązania, dzięki którym w prosty sposób przerobimy ją na przestrzeń z prysznicem. Wystarczy dokupić do niej parawan nawannowy, który montuje się na krawędzi wanny tak, by spełniał rolę ochrony podczas kąpieli. Jest to produkt bezpieczny, wykonany z hartowanego szkła i pasuje do każdego wnętrza.

– Dostępna na rynku oferta pozwala na wybór modelu jedno lub dwuczęściowego, a także pełnej zabudowy. Parawany nawannowe oprócz swoich praktycznych funkcji mogą spełniać także rolę ciekawej dekoracji łazienki – podkreśla Hanna Błaszak.

Parawan nawannowy to doskonały kompromis dla osób, które jednego dnia mają ochotę na długą, relaksującą kąpiel, a następnego na krótki, orzeźwiający i oszczędzający wodę prysznic.