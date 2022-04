Nowe mieszkania w Świdniku. Jaka cena za mkw?

Zainteresowanie mieszkaniami po wybuchu wojny w Ukrainie dość mocno spadło – przyznaje Szymon Babicki z Royal Nieruchomość. – Zaobserwowały to zarówno biura nieruchomości, jak też kancelarie notarialne. Na mniejsze zainteresowanie zakupem mieszkań mają też wpływ wciąż rosnące stopy procentowe. Niektórych ludzi – mam na myśli te osoby, dla których kupno mieszkania wiązałoby się z wzięciem kredytu w banku – na to już nie stać. Zaś inwestorzy, którzy jeszcze półtora miesiąca temu mieli powiedzmy 500 tysięcy zł na inwestycję, wolą z niej zrezygnować, w obawie przed tym co może się stać – biorąc pod uwagę działania wojenne u naszych sąsiadów. Niektórzy wolą więc teraz tych pieniędzy nie wydawać.

Wszystko drożeje

Mimo sytuacji geopolitycznej, powoli wraca jednak zainteresowanie inwestycjami mieszkaniowymi, choć ceny – porównując obecny czas do tego sprzed pandemii – poszykowały mocno w górę.

– I to dużo, bo różnica wynosi nawet 1000 zł na mkw – dodaje Szymon Babicki. – Jest to związane z ogromnym wzrostem cen materiałów budowlanych. Niektóre z nich w ciągu roku podrożały nawet o 300 proc.

Świdnik w porównaniu z Lublinem jest wciąż mniej popularny.

– To miasto nie jest jeszcze doceniane, choć ceny mieszkań są niższe niż w stolicy regionu – przyznaje nasz rozmówca.

I etap za rok

A co buduje się teraz w Świdniku i jakie są ceny nowych mieszkań oferowanych przez deweloperów?

Osiedle przy ul. gen. Roweckiego „Grota” buduje TTS Development.

„Osiedle 4 Pory Roku to cztery 3-piętrowe budynki. Każdy z nich ma swoją nazwę, nawiązującą do pory roku, co znajdzie odzwierciedlenie w dekoracji wnętrz. W ofercie znajdują się nowe mieszkania 1-,2-,3-,4-pokojowe o powierzchniach od 27 do 70 mkw” – opisuje deweloper. „Budynki będą miały klasyczną prosta bryłę, jasną elewację i balkony w czterech kontrastowych kolorach.

Budowa trwa. I etap inwestycji zostanie oddany 30 czerwca 2022 roku. II etap: 31 marca 2023 roku. Teren osiedla zostanie zagospodarowany. „Zadbamy o małą architekturę i zieleń, a dla naszych najmłodszych mieszkańców przygotujemy atrakcyjny plac zabaw” – zapowiada developer. Powstanie też parking.

Ceny mieszkań za metr kwadratowy zaczynają się od 5950 zł a kończą na 6650 zł.