300 zł na wyprawkę szkolną. Sporo pieniędzy jeszcze do wzięcia

Pieniądze, 300 zł przysługują na każdego ucznia w wieku do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to nawet do 24 lat raz do roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmowanie wniosków o świadczenie „Dobry Start” rozpoczął 1 lipca. Przez miesiąc do ZUS wpłynęło 100,7 tys. wniosków o świadczenie od rodziców i opiekunów z województwa lubelskiego.

- To stanowi około 60 procent liczby ubiegłorocznych zgłoszeń. Wypłaty ruszyły jeszcze w lipcu. Do końca miesiąca uprawnieni w regionie otrzymali w sumie 32,7 mln złotych - informuje Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim i przypomina, że wnioski o 300+ można składać do końca listopada. - Ale lepiej się z tym pospieszyć i przesłać zgłoszenie jeszcze w sierpniu. W ten sposób rodzic będzie mieć gwarancję wypłaty świadczenia do końca września dodaje M. Korba.

Wnioski można składać tylko przez internet za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Informacje o złożonych wnioskach i ich statusie są dostępne na profilach rodziców w PUE ZUS.