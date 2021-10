60 lat minęło jak jeden dzień. SP 29 w Lublinie świętuje, sadząc dąb pamięci [zdjęcia]

Szkoła działająca na lubelskim osiedlu im. Adama Mickiewicza pierwszych uczniów przyjęła w 1961 roku.

- Pomimo, że szkoła pochodzi z ubiegłego wieku, nie jest zabytkiem i nie w tym rzecz. Ważne są długie tradycje szkoły i wspomnienia pozostawione w niej przez odchodzących co roku z żalem absolwentów – czytamy na stronie szkoły. - Wszystkie wspomnienia związane ze szkołą są ważne i piękne: i te małe, i wielkie. Kto nie czekał na rodziców "pod zegarem"? Kto nie chciał wyręczyć pani woźnej w zadzwonieniu dzwonkiem, oznajmiając całej szkole koniec przerwy? Kto nie biegał do świetlicy po pyszny chlebek przywracający siły po koniec dnia w szkole? Kto nie szedł spragniony do stołówki szkolnej, sprawdzić, czy jest jeszcze kompot?

W czwartek w ramach obchodów jubileuszowych zasadzono dąb pamięci i odsłonięto historyczną tablicę z 1974 roku poświęconą patronowi placówki. Ale wydarzenia związane z urodzinami trwać będą aż do końca roku szkolnego. Zaplanowano m.in. konkurs na logo 60-lecia szkoły, ogólnopolski konkurs literacko - plastyczny i multimedialny, jubileuszową choinkę, Piłkarski Turniej Pokoleń czy stworzenie kapsuły czasu.