Dzień Otwartych Drzwi w SP5. Dlaczego najmłodsi chcą iść do Łokietka?

- Będę tu chyba chodziła do szkoły, bo mam blisko domu – mówiła 6-letnia Ola, która odwiedziła we wtorek szkołę. – W sumie to blisko mam trzy szkoły, ale ta rodzicom podoba się najbardziej.

Dlaczego? – dopytujemy.

– Bo oboje tu chodzili. Przyszliśmy zobaczyć, czy jeszcze są tu ich nauczyciele. Mama opowiadała mi, kto z nauczycieli był fajny a kto nie – przyznaje rezolutna dziewczynka.

Swoją przyszłość ze szkołą wiąże też Staś. Jemu z kolei najbardziej podoba się to, że w lekcje w-fu będzie miał na basenie.

– Bo ja nie umiałem pływać i dopiero jak w wakacje pojechaliśmy do babci to się trochę nauczyłem. A w szkole mógłbym się nauczyć lepiej – mówi z nadzieją w głosie.

Rzeczywiście część sportowa to to, czym Łokietek się reklamuje: – Nasi uczniowie biorą udział w licznych zawodach sportowych. Jesteśmy dumni, bo wielu z nich osiąga czołowe miejsca na szczeblu miejskim, wojewódzkim oraz ogólnopolskim w różnych dyscyplinach sportowych, są również powołania do kadry narodowej juniorów w pływaniu – opowiada nauczycielka Iwona Nazaruk. – Rozwijają pasje i umiejętności pływackie w oddziałach mistrzostwa sportowego i klasach profilowanych w pływaniu, pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej.

W szkole tworzone są klasy profilowane w pływaniu (na poziomie klas 1-3) oraz oddziały mistrzostwa sportowego w pływaniu pod patronatem PZP (na poziomie klas 4-8). Jest też klasa profilowana w piłce ręcznej dziewcząt.

Ale „Piątka” duży nacisk stawia też, a może przede wszystkim, na naukę. Absolwenci placówki od lat osiągają jedne z najlepszych wyników podczas egzaminu ósmoklasisty. Z kolei nauczyciele podkreślają, że w edukacji i wychowaniu realizują misję wyrażającą się w słowach „pomożemy Ci poznać świat, siebie, zdobyć wiedzę i nauczymy Cię żyć w zgodzie z innymi i samym sobą”.

Placówka przygotowuje uczniów do uzyskania certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego realizując program DSD 1 (Deutsches Sprachdiplom) w klasach profilowanych. Co warto podkreślić nauka dwóch języków obcych rozpoczyna się już w klasie 4.

W szkolnej certyfikowanej pracowni komputerowej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego realizowany jest program ECDL.

Jest też coś na pograniczu nauki i wypoczynku, czyli wyjazdy na obozy letnie i zimowe.