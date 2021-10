„Jesteście genialnymi nauczycielami”. Medale dla najlepszych wręczone

Uhonorowanie pracowników lubelskiej oświaty było piątkową kontynuacją Dnia Edukacji Narodowej. W urzędzie wojewódzkim zostali docenieni najlepsi nauczyciele. Lech Sprawka, wojewoda lubelski chwalił zaangażowanie pedagogów i życzył sukcesów.

– Życzę, żeby ten podmiot Waszego oddziaływania chętnie absorbował to, co macie najlepsze w swoim warsztacie pedagogicznym. To będzie dla was oznaczało satysfakcję zawodową i poczucie spełnienia zawodowego, które też przenosi się na życie prywatne. To w zawodzie nauczyciela jest najpiękniejsze. Za nim niezmiernie tęsknię - mówił wojewoda, który sam przez wiele lat pracował w szkole.

Nawiązał do sytuacji pandemicznej, podkreślając, że to pedagodzy mają dawać przykład w przestrzeganiu zasad sanitarnych. – W województwie lubelskim jest duże rozluźnienie, jeśli chodzi o przestrzeganie zasad aktualnie obowiązujących. Niektórzy ciągle dopytują, czy będą nowe obostrzenia. Starajmy się najpierw realizować te, które aktualnie obowiązują. To jest jeden z warunków powstrzymania transmisji wirusa – przemawiał Lech Sprawka.

Nauczyciele w piątek otrzymali złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Odznaczenia zostały przyznane przez prezydenta za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.