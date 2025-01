Kino, basen, roboty, sport. Miliony na świetlice dla dzieci i młodzieży

Chodzi o projekt "Okno na świat - nowe horyzonty", któremu unijne finansowanie przyznał dzisiaj Urząd Marszałkowski w Lublinie. Świetlice opiekuńczo-wychowawcze powstaną w Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim, Lubartowie, Zamościu, Biłgoraju, Włodawie i Opolu Lubelskim, a te istniejące w Kraśniku i Puławy otrzymają poszerzoną ofertę dla dzieci i młodzieży.

- Świetlice to miejsca, gdzie dzieci i młodzież znajdą wsparcie w nauce i rozwoju. Będą mogły uczestniczyć w zajęciach, które pobudzą ich kreatywność i zainteresowania, takich jak plastyka, druk 3D, robotyka czy sport - mówi Ewelina Bury, z-ca dyrektora lubelskiego oddziału okręgowego PCK w Lublinie. Poza możliwością uczestniczenia w różnego rodzaju rozwijających zajęciach, ich uczestnicy otrzymają codzienny poczęstunek oraz profesjonalną opiekę pedagogiczną.

Zajęcia będą odbywały się nie tylko stacjonarnie, ale także poza świetlicami. Planowane są m.in. wyjścia na basen, do teatru, kina czy muzeum. - Planujemy również wycieczki edukacyjne i krajoznawcze na terenie województwa lubelskiego - uzupełnia Ewelina Bury.

- Dzieci i młodzież to grupa, która szczególnie potrzebuje naszego wsparcia i zainteresowania. Cieszymy się, że możemy im to dać – przyznaje dyrektor lubelskiego oddziału, Maciej Budka. Jak mówią pracownicy PCK dofinansowanie projektu to wyjątkowy prezent na 106. rocznicę powstania tej instytucji, która przypada 18 stycznia.