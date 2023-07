Lubelskie uczelnie wykorzystają sztuczną inteligencję

Wczoraj na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie przedstawiciele trzech lubelskich uczelni, które otrzymały od rządu 25 mln zł dofinansowania wzięli udział w konferencji z ministrem Przemysławem Czarnkiem, który patronuje temu projektowi

„Lubelska Unia Cyfrowa” została powołana w 2021 roku i zrzesza pierwotnie 5 lubelskich uczelni. Program, na który lubelska nauka otrzymała grant z MEiN zakłada wykorzystanie nowych technologii i cyfryzacji oraz sztucznej inteligencji do opracowania modelu teoretycznego prowadzenia badań naukowych. Minister Przemysław Czarnek zaznaczył, że celem jest wykorzystanie potencjału uniwersytetów, aby teraźniejsi i przyszli pacjenci, byli diagnozowani w sposób szybszy i lepszy, co miałoby z kolei przełożyć się na skuteczniejszą terapię. Podkreśla również, jak istotne będzie to dla samego miasta.

- Mamy na to pieniądze na to, żebyśmy, jako „Lubelska Unia Cyfrowa” stali się awangardą europejską. Takie innowacje można nazwać liderowaniem na skalę europejską. My w Lublinie nie boimy się sztucznej inteligencji. Chcemy ją okiełznać, żeby mogła ona służyć pacjentom najlepiej jak to możliwe– mówił Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki Politechnika Lubelska otrzymała blisko 10 mln zł, Uniwersytet Przyrodniczy 4,8 mln zł, a Uniwersytet Medyczny ponad 10 mln zł.

- Przechodzimy teraz do etapu realizacji. Dwa lata przygotowywaliśmy założenia, w oparciu o realną współpracę między uniwersytetami. Lublin to jest teraz bardzo silne środowisko akademickie, które już dzięki swoim dokonaniom jest widoczne na świecie. - mówi prof. dr hab. n. med Robert Rejdak, przewodniczący LUC, jednocześnie Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji Uniwersytetu Medycznego - Jako „Lubelska Unia Cyfrowa” będziemy startować po jeszcze większe granty, również na poziomie europejskim. Teraz w oparciu o techniki cyfrowe, mamy w planach np. opracowanie systemu telemedycznego wspomaganego poprzez repozytorium danych na Politechnice Lubelskiej czy badania genetyczne na Uniwersytecie Przyrodniczym. Jest to taki przyszły kierunek, który chcemy w tej chwili rozwijać w oparciu o technologie cyfrowe- dodaje.