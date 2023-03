Lubelskie uczelnie zapraszają do studiowania w Europejskiej Stolicy Młodzieży. FOTO

– Wspólnie z lubelskimi uczelniami zaprezentowaliśmy na Placu Litewskim to, co w Lublinie jest unikalne, a jednocześnie bardzo ważne dla młodych ludzi, czyli szerokie możliwości kształcenia i zdobywania ważnych kompetencji. Poprzez tę inicjatywę staramy się pokazać dlaczego warto stać się częścią lubelskiej społeczności akademickiej. Jest to również wspaniała okazja do zapoznania z możliwościami rozwoju w różnych innych obszarach, jakie daje Lublin noszący w tym roku tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży - mówi Beata Kuśmierzak, wiceprezydent Miasta Lublin.