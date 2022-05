Matura 2022 język polski. Odpowiedzi, arkusze CKE, test i wypracowanie

Luźna rozmowa o inflacji i wnukach w Vitamince. Donald Tusk dostał coś od pana Wiesława

– Mówi do mnie, że jest Donald, to ja odpowiadam: „Miło mi, Wiesław” – zdradza nam kulisy spotkania z liderem Platformy Obywatelskiej właściciel sklepu spożywczego w Międzyrzecu Podlaskim. Wiesław Rarak prowadzi swoją działalność od 35 lat. W środę odwiedził go Donald Tusk, by porozmawiać o inflacji… i wnuczkach.