Maturzyści już wiedzą. Teraz muszą wybrać studia

Wyniki matur 2023 zostały ogłoszone na stronie OKE Maturzyści na ten moment czekali z dużym niepokojem.

Stres i odświeżanie

– To już chyba tradycyjnie tak jest, że z samego rana system jest przeciążony i są problemy z logowaniem. Wszyscy chcą jak najszybciej wiedzieć, bo przecież czekamy na to od praktycznie początku maja. Dlatego szykuje się nad odświeżanie i nerwy – mówi nam Justyna, tegoroczna maturzystka. – Dla mnie te emocje będą ogromne, bo chcę dostać się na prawo, a to wiąże się z ogromna konkurencją dlatego bardzo mi zależy żeby wynik był jak najwyższy.

– Stresuję się wynikami, bo to była nowa matura i trudno powiedzieć jak poszła. Mam nadzieję, że dobrze. Matematyka była bardzo prosta, ale polski był dla mnie po prostu okropny

– przyznaje Adam. W przeciwieństwie do koleżanki nie wie jeszcze na jakie studia będzie próbował się dostać. – Wiem, że nabór już trwa, ale ja wolę najpierw sprawdzić jakie mam wyniki, a dopiero potem coś postanowić.

Listy i nowości

Takie podejście jest niezwykle ryzykowne, a na niektóre kierunki jest już wręcz za późno. Jeszcze w kwietniu z naborem wystartował Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Na początku maja rekrutować zaczęły Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Przyrodniczy, a w połowie miesiąca: Politechnika Lubelska. Z początkiem czerwca internetową rejestrację kandydatów uruchomił Uniwersytet Medyczny.

W przypadku UMCS czasu na zadeklarowanie chęci studiowania jest bardzo mało, bo rejestracja trwa tylko do soboty 8 lipca. Pierwsze listy przyjętych zostaną ogłoszone 14 lipca. W tym roku UMCS proponuje kilka nowości. Wśród z nich znalazły się: geowizualizacja historyczna i archeologiczna (stacjonarne, licencjackie, 3 lata; studia międzywydziałowe prowadzone przez Wydział Historii i Archeologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej), bezpieczeństwo radiacyjne (stacjonarne, inżynierskie, 3,5 roku, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki), inżynieria światłowodowa (stacjonarne, inżynierskie, 3,5 roku, Wydział Chemii), sustainability management (zarządzanie rozwojem zrównoważonym) – studia prowadzone w języku angielskim (stacjonarne, licencjackie, studia międzywydziałowe prowadzone wspólnie przez Wydziały: Biologii i Biotechnologii, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Ekonomiczny oraz Chemii) Studia jednolite magisterskie to geoarcheologia (stacjonarne, 5 lat, studia międzywydziałowe prowadzone przez Wydział Historii i Archeologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej), a studia II stopnia: kreatywność i projektowanie społeczne (stacjonarne, 2 lata, Wydział Filozofii i Socjologii), międzynarodowe stosunki gospodarcze (stacjonarne, 2 lata, Wydział Ekonomiczny), nowe media (niestacjonarne, Wydział Politologii, 2 lata), rozwój zasobów ludzkich (stacjonarne i niestacjonarne, 1,5 roku, Wydział Pedagogiki i Psychologii), migracje i mobilność (stacjonarne, 1,5 roku, Wydział Filozofii i Socjologii).

Ekologia i ochrona środowiska

W Uniwersytecie Przyrodniczym pierwszy etap tegorocznej rekrutacji potrwa do 11 lipca. Znana z nosa do nowych kierunków uczelnia szykuje pięć nowości, związanych głównie z ekologią i ochroną środowiska.

Studia I stopnia to bioinformatyka w biogospodarce (kierunek otwierany przede wszystkim z myślą o absolwentach techników o profilu przyrodniczym, informatycznym bądź absolwentów liceów o profilach biologiczno-chemicznym czy matematyczno-informatycznym), diagnostyka ekoprzestępczości (kierunek, który ma na celu wykształcenie specjalisty w dziedzinie wykrywania i zapobiegania przestępstwom związanymi z substancjami niebezpiecznymi, gospodarką przestrzenną, czy też przemytem zwierząt i roślin), informatyka przemysłowa (odpowiedź na dynamicznie rozwijającą się koncepcję przemysłu 4.0. Odnosi się ona do nowoczesnego segmentu gospodarki opartego na inteligentnych, autonomicznych systemach, które wykorzystują algorytmy komputerowe do monitorowania pracy maszyn i produkcji), survival i animacja przyrodnicza (pierwszy kierunek w Polsce, który skupia uwagę przede wszystkim na działaniu w sytuacjach kryzysowych), zielone technologia (kierunek na Wydziale Agrobioinżynierii, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, przygotowując specjalistów wszechstronnie wykształconych w zakresie projektowania i nadzorowania technologii przyjaznych dla środowiska). Studia II stopnia: zarządzanie w biobiznesie

SI i kierunek lekarski

Politechnika Lubelska przygotowała w tym roku 2085 miejsc na 26 kierunkach na studiach stacjonarnych I stopnia. W ofercie są dwie nowości: energetyka na Wydziale Inżynierii Środowiska oraz sztuczna inteligencja w biznesie na Wydziale Zarządzania. Rekrutacja potrwa do 9 lipca.

Natomiast w przypadku architektury rejestracja zakończyła się już 25 czerwca, a 4 i 5 lipca odbyły się egzaminy z rysunku.

Katolicki Uniwersytet Lubelski w tegorocznej rekrutacji swoją ofertę rozszerzył przede wszystkim o kierunek lekarski. Ponadto po raz pierwszy najstarsza uczelnia rekrutuje chętnych na studia pierwszego stopnia z coachingu i doradztwa kariery (studia I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych), a kandydatom z tytułem licencjata proponuje studia magisterskie z hispanistyki i stosunków międzynarodowych w języku angielskim.

Jest jeszcze jedna nowość: to studia w trybie hybrydowym. W przypadku studiów pierwszego stopnia dotyczy to italianistyki, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich: prawa oraz prawa kanonicznego. Rekrutacja elektroniczna trwa do 12 lipca.

Terapia zajeciowa

W przypadku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie rekrutacja na jednolite studia magisterskie I stopnia kierunki: analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, kosmetologia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, terapia zajęciowa prowadzona jest do 12 lipca.

Ale na techniki dentystyczne zakończyła się już 28 czerwca. W tegorocznej rekrutacji Uniwersytet Medyczny kusi dwoma nowościami. To terapia zajęciowa (studia licencjackie I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu) oraz produkty farmaceutyczne i kosmetyczne – nauka i przemysł (studia II stopnia na Wydziale Farmaceutyczny).