Już po raz 27. sporządzony został ranking najlepszych liceów i techników w Polsce. W tegorocznej edycji pod uwagę wzięto 1430 liceów ogólnokształcących (spośród 2187 w całej Polsce) i 1235 techników (spośród 1743), które spełniły kryterium wejścia do rankingu.

Głównym wyznacznikiem dla twórców były szkoły, w których maturę w maju 2024 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z egzaminów obowiązkowych z języka polskiego i matematyki były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. Oprócz tego pod uwagę zostały wzięte sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, a w przypadku techników jeszcze efektywność przygotowania zawodowego.

Ranking jest dobrym wyznacznikiem dla ósmoklasistów oraz ich rodziców, którzy stoją przed zadaniem wybrania dalszej ścieżki edukacji.

- Szukając przepisu na dobrą szkołę musimy uwzględniać zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, rodziców i całego społeczeństwa - podkreśla prof. Ryszard Koziołek, przewodniczący Kapituły Rankingu, rektor Uniwersytetu Śląskiego. - Układają się one w swego rodzaju preambułę do przyszłej polityki pedagogicznej państwa. Otóż dobra szkoła to ta, która zapewnia młodemu człowiekowi najlepsze warunki do indywidualnego rozwoju i osobistego szczęścia, a nam wszystkim przynosi pożytek społeczny, jaki płynie z edukacji człowieka i obywatela.