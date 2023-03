Ostatnie miejsca w lubelskich podstawówkach. Rekrutacja: czas, start!

Do 13 marca miejskie podstawówki przyjmowały zgłoszenia kandydatów mieszkających w ich obwodach. Taki wniosek złożyło 2414 kandydatów. Z przyczyn formalnych zaakceptowano 2377 wniosków.

Dziś, 21 marca rozpoczyna się rekrutacja pierwszoklasistów spoza obwodu oraz kandydatów z orzeczeniem do oddziałów integracyjnych oraz rekrutacja do oddziału sportowego. Nabór będzie trwać do 28 marca do godz. 14.00 i odbywa się w systemie elektronicznym na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego (edu.lublin.eu).

Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis. Osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły. Można też wydrukować czysty wniosek z zakładki Pliki do pobrania, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły.

W postępowaniu wybrać można maksymalnie 3 szkoły. Wskazuje się je w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

– W procesie rekrutacyjnym na wolne miejsca, których po zakończeniu naboru pozostało ponad 570, mogą wziąć udział uczniowie spoza obwodów danej szkoły. O ich przyjęciu decydować będzie spełnienie określonych kryteriów, wyrażone ilością przyznanych punktów. Najwięcej uzyskują dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły, premiowane są również rodziny, które rozliczają podatek dochodowy w Lublinie – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Za co można dostać dodatkowe punkty?

kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt,

rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt,

rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin, jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:

jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt,

oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt,

przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Lublina – 1 pkt,

przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt,

rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie zostały zapisane do szkoły obwodowej, mogą złożyć wniosek rekrutacyjny do klasy I ogólnodostępnej szkoły poza obwodem (edukacja włączająca) lub do klasy integracyjnej na miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Takie oddziały funkcjonują w szkołach podstawowych nr: 15, 28, 32, 43 oraz 51.

Oddział sportowy (dyscyplina sportowa: pływanie), dostępny jest w Szkole Podstawowej nr 23, ul. Podzamcze 9. W tym przypadku do wniosku rekrutacyjnego należy dołączyć orzeczenie lekarskie, które potwierdza stan zdrowia dziecka umożliwiający podjęcie nauki w oddziale oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego. Kandydat musi przystąpić do prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy i uzyskać pozytywny wynik kwalifikujący do przyjęcia do oddziału.