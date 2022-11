Pieniądze na „Inwestycje w oświacie” do katolickich szkół i przedszkoli. 2 miliony dla stowarzyszenia radnego PiS

100 mln zł rozdano w ramach programu „Inwestycje w oświacie”. W pierwszej turze rozdysponowano 60 mln zł z czego aż 55 mln zł trafiło do diecezji, parafii i organizacji kościelnych. Największym beneficjentem okazała się Diecezja Siedlecka (12 mln zł na dwa projekty).

– Do szkół katolickich uczęszcza 100 tys. polskich dzieci. Przez szereg lat prowadzące je fundacje i stowarzyszenia takiego wsparcia nie otrzymywały. Odkąd jestem ministrem i odwiedzam takie szkoły w całej Polsce, widzę opłakane warunki, w jakich te placówki funkcjonują. Ten program został stworzony dla szkół niesamorządowych, także tych katolickich. Nie widzę w tym nic zdrożnego – mówi Dziennikowi minister edukacji Przemysław Czarnek.

2 mln dla stowarzyszenia radnego PiS

W województwie lubelskim najwięcej – 2 mln zł – dostało Podlaskie Stowarzyszenie Dobra Szkoła. Stowarzyszenie prowadzi Społeczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Białej Podlaskiej. Reklamuje się jako placówka „promująca wartości chrześcijańskie, które sprzyjają prawidłowemu kształtowaniu osobowości młodego człowieka”.

Z Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że szefem stowarzyszenia jest Dariusz Litwiniuk, bialski radny PiS. On sam zapewnia jednak, że prezesem już nie jest.

– Kiedy kilka lat temu zostałem radnym, zrezygnowałem z tej funkcji, ale z w KRS został niezmieniony. O to dlaczego tak się stało, proszę pytać obecne władze stowarzyszenia – mówi Dziennikowi Litwiniuk.

– Kilkukrotnie składaliśmy dokumenty w tej sprawie, ale były one odrzucane ze względów formalnych. Nie ukrywam, trochę to zostało zaniedbane, ale właśnie szykujemy nowe dokumenty – zapewnia Jakub Chwesiuk, wiceprezes Podlaskiego Stowarzyszenia Dobra Szkoła. Jak dodaje, ministerialna dotacja zostanie przeznaczona na budowę hali sportowej z szatniami, magazynem i czterema mniejszymi salami do ćwiczeń.

Minister kupi serwer

Ponad 1,5 mln zł otrzymała Archidiecezja Lubelska. Pieniądze mają trafić na zakup serwerowni i sprzętu komputerowego dla prowadzonego przez kurię XXI LO w Lublinie, czyli popularnego „Biskupiaka”.

Wśród beneficjentów programu znalazła się także lubelska parafia p.w. św. Jadwigi Królowej, której przyznano 1 mln zł na budowę siedziby dla prowadzonej przez parafię podstawówki.

Także 1 mln zł dostała katolicka (ale prowadzona przez prywatny podmiot) Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

Nieco mniej, bo 800 tys. zł, otrzymali lubelscy pallotyni na inwestycję w Szkole Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego. Z kolei parafia p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Lublinie ma 135 tys. zł na remont parafialnego przedszkola.

Eksperci zgłaszali szereg wątpliwości dotyczących konkursu. Krytykowali m.in. zbyt krótkie terminy na dostarczenie kompletnej dokumentacji (tylko 2,5 miesiąca).

– Środki trafiły głównie do tych szkół, które miały już rozpoczęte inwestycje. Ale niektóre projekty dotyczyły zakupu nieruchomości lub wyposażenia, gdzie tak obszerna dokumentacja nie była wymagana – stwierdza minister Czarnek. Jak dodaje w przyszłym roku do rozdania z tego programu będzie 40 mln zł.

1 mln dla myśliwych z Zamościa

MEiN rozstrzygnęło także drugi program grantowy „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”, w którym rozdano 40 mln zł. O wsparcie wnioskowało ponad 570 podmiotów, dotacje otrzymały 42. Obok organizacji kościelnych pieniądze dostały m.in. Ochotnicze Straże Pożarne czy Polski Związek Łowiecki w Zamościu. Na co myśliwi zamierzają wydać 1 mln zł?

– Jesteśmy najemcą budynku komunalnego po dawnym domu dziecka. Chcemy otworzyć tam ośrodek edukacji ekologicznej, w którym znajdą się pracownie z wyposażeniem do prezentacji siedlisk i zwierząt występujących na terenie Zamojszczyzny a także ścieżki edukacyjne. Obiekt planujemy otworzyć w przyszłym roku – mówi Wojciech Adamczyk, przewodniczący zarządu okręgowego PZŁ w Zamościu.