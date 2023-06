Pieniądze na szkolne ekopracownie. Wiemy, gdzie powstanie stacja meteo z teleskopami

48 szkół z województwa lubelskiego dostało od WFOŚIGW dofinasowanie na stworzenie nowoczesnych ekopracowni. 24 z nich stworzy ekopracownie przyrodnicze, zaś kolejne 24 ekopracownie OZE. Na te pierwsze dofinansowanie wynosi do 50 tys. zł, zaś na drugie do 75 tys. zł. Łączna pula udzielonych dotacji to aż 3 mln zł.

- Mamy już w szkole ścieżkę ekologiczną, rok temu za szkolnym budynkiem uczniowie posadzili las. Teraz dzięki wygranej w konkursie powstanie pracowania przyrodnicza z profesjonalnymi pomocami ekologicznymi i monitorem multimedialnym – cieszy się Ilona Majak-Gierczak, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim, która w poniedziałek w Światowym Dniu Ochrony Środowiska odebrała w siedzibie WFOŚiGW voucher dla szkoły na 50 tysięcy złotych.

Tyle samo na odnowienie jednej z dwóch pracowni przyrodniczych w szkole, a także jej doposażenie przeznaczy dyrekcja I LO w Chełmie. – Na pewno pojawią się nowe mikroskopy, a także pomoce służące do rozwijania świadomości ekologicznej – zapewnia dyrektor Halina Smyk.

W Snopkowie pracowania powstanie tuż przed szkołą. – Będzie to stacja meteorologiczna z... teleskopami. Kupimy także drona, by nasi uczniowie mogli lepiej obserwować otaczającą przyrodę – mówi Anna Ducin, dyrektor podstawówki w Snopkowie.

Już wkrótce organy prowadzące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z woj. lubelskiego będą mogły też składać wnioski o dotacje z Funduszu Ekologii. Tu kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie wyniesie do 8 tys. zł. Całkowity budżet dla woj. lubelskiego to 1 mln zł, co pozwoli szacunkowo na realizację ok. 125 projektów.

– Zależy nam, aby w ramach tego wsparcia szkoły realizowały działania podnoszące poziom świadomości ekologicznej, mające na celu upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Priorytetem jest kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży poprzez treści bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy, m.in. programy edukacyjne, imprezy edukacyjne, warsztaty, szkolenia, konkursy, czy działania informacyjno-promocyjne – podkreśla Agnieszka Kruk, prezes WFOŚiGW w Lublinie, która podczas poniedziałkowej uroczystości w ogrodzie funduszu wręczała laureatom promesu.

Rozdaniu nagród towarzyszył piknik ekologiczny podczas którego swoją ofertę zaprezentowały Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Roztoczański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy oraz WFOŚiGW w Lublinie.