Próbne arkusze maturalne, składka na ćwiczenia. Za co trzeba płacić w szkołach?

Już dawno temat płatnych podręczników nie rozgrzewał emocji tak mocno jak dziś.

– Do tej pory podręczniki były darmowe. Dzieci odbierały je w szkolnej bibliotece. Dotyczyło to także ćwiczeń do matematyki i języków obcych – opowiada mama ucznia klasy siódmej jednej z lubelskich podstawówek. – W tym roku za pośrednictwem trójki klasowej zostaliśmy poproszeni o kupno ćwiczeń do biologii i geografii. Kwota była niewielka. Można powiedzieć, że wręcz symboliczna. Nikt więc nie dyskutował. Pieniądze zebrano i ćwiczenia kupiono. Teraz zastanawiam się jednak, czy dobrze zrobiliśmy. Przecież podręczniki w podstawówkach są bezpłatne – zastanawia się rodzic.

Podobne pytania padają także w ogólniakach.

– Podręczniki w szkołach średnich są płatne. Trochę mnie to dziwi, bo w podstawówkach dzieci dostają je za darmo. No, ale trudno. Zupełnie jednak nie rozumiem sytuacji, w której nauczyciele żądają od dzieci kupna próbnych arkuszy maturalnych – denerwuje się mieszkanka Puław.

O to, czy szkoły mogą stawiać takie wymagania, pytamy w Lubelskim Kuratorium Oświaty.

– Wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej otrzymują bezpłatne podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć z kształcenia ogólnego, jak również materiały ćwiczeniowe. Na ich zakup jest udzielana dotacja z budżetu państwa – podkreśla Jolanta Misiak, rzeczniczka LKO.

Ministerstwo Edukacji i Nauki: „Uprzejmie wyjaśniamy, że nieuprawnionym jest egzekwowanie od rodziców uczniów zwrotu środków finansowych poniesionych na zakup podręczników, które zostały przez szkołę wskazane jako niezbędne do prowadzenia procesu dydaktycznego”.

A co z arkuszami maturalnymi?

– Próbne egzaminy maturalne organizuje się w celu umożliwienia uczniom sprawdzenie wiedzy i umiejętności, ale przepisy prawa oświatowego nie nakładają na uczniów obowiązku wzięcia udziału w próbnym egzaminie maturalnym – mówi Misiak. I dodaje: – Należy podkreślić, że każdego roku Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępnia (i nie pobiera za udostępnienie żadnych opłat) arkusze próbne, aby pomóc uczniom przygotować się do egzaminu. Wszystkie rodzaje arkuszy – również te dla uczniów wymagających dostosowania - można w odpowiednim czasie pobrać ze strony internetowej CKE.