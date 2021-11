Sukces uczniów szkoły z Lublina. Nagroda to kombinezony mechaników Roberta Kubicy

W zmaganiach wzieło udział 1680 dwuosobowych, a w finale konkurowało dwadzieścia najlepszych.

- W czasie konkursu była zażarta ale zdrowa rywalizacja oraz wymagające wiedzy technicznej, głównie praktycznej, zadania. Czymś niesamowitym było wzajemne wspieranie się zespołów uczniów z naszej szkoły oraz współpraca z zespołami z innych szkół – podkreśla Karol Mróz, wicedyrektor szkoły.

I miejsce w kategorii Młody Mechanik zajęli Patrycja Lewczyk, Dawid Zdunek.

- Sam moment wyczytania nazwy naszej szkoły i jej uczniów spowodował eksplozję pozytywnych emocji. Odtańczony został taniec Lubelskich Młodych Samochodziarzy, a wszystko to uwieczniły kamery - relacjonuje Mróz.

Jakie emocje towarzyszyły uczniom?

- Najpierw musieliśmy rozwiązać test. Następnie do rozwiązania mieliśmy 12 zadań praktycznych. Poziom trudności był oczywiście różny – wspomina Dawid Zdunek. - Po zakończeniu wszystkich konkurencji przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Miałem poczucie, że dobrze nam poszło, natomiast gdy zostały wyczytane III oraz II miejsce, trochę zwątpiłem. Wtedy wydarzyło się coś niesamowitego. Na miejscu pierwszym została wyczytana szkoła, do której uczęszczam oraz mój zespół. W pierwszej chwili nie wierzyłem w to co się wydarzyło, ale natychmiast podbiegli do nas koledzy oraz opiekun aby wspólnie się cieszyć. Wtedy dotarło do mnie, że wygraliśmy, czułem ogromną radość i satysfakcję. Po wejściu na scenę słyszałem tylko głośne brawa, muzykę oraz basy, dzięki którym drżała scena. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć.

- Przyjechałam na konkurs z zamiarem sprawdzenia umiejętności, nie nastawiałam się na wygraną. Dla mnie ogromnym osiągnięciem było samo dostanie się do finału – przyznaje Patrycja Lewczyk. - Emocji, które wtedy były nie umiem opisać słowami, ale radość i duma były ogromne. Mimo, że wygraliśmy jako dwuosobowy zespól, ta wygrana należy do całej naszej grupy, którą pojechaliśmy. Jeśli chodzi o nagrody, najbardziej spodobały nam się kombinezony mechaników Roberta Kubicy.