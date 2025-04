Kiedy będą nowe taryfy za prąd? I czy prąd będzie tańszy?

Projekt zakłada przesunięcie rozpoczęcia obowiązywania zmienionych taryf na energię elektryczną na 1 października 2025.

Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że sprzedawcy z urzędu mają złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o zmianę taryf do 30 kwietnia, a weszłyby one w życie od 1 lipca. Zmiana ustawy da im czas na złożenie wniosków taryfowych do 31 lipca.

Jak podkreśliło ministerstwo klimatu w uzasadnieniu, aktualne ceny hurtowe energii elektrycznej są na poziomie 400-500 zł za MWh, a zmiana przepisów pozwoli na lepsze uwzględnienie aktualnych warunków rynkowych w kalkulacjach taryfowych.

Ministerstwo przewiduje też, że ceny w nowych taryfach obowiązujących od 1 października 2025 roku będą istotnie niższe od obecnie obowiązującej, która wynosi średnio ok. 622,8 zł/MWh.

– Chroniliśmy i będziemy chronić polskie rodziny przed wzrostem cen energii elektrycznej i na bieżąco analizujemy sytuację na rynku energii. Ceny na rynku hurtowym systematycznie maleją. Odsuwamy wejście w życie nowych taryf, by spadki cen na rynku hurtowym przełożyły się również na ich wysokość – tłumaczy ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. cytowana na stronie resortu.

Zgodnie z obecnymi regulacjami, do końca września 2025 r. gospodarstwa domowe mają prawo do korzystania z cen energii elektrycznej, zamrożonych na poziomie 500 zł. Rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy przedłuży utrzymanie zamrożonej ceny.