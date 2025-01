Chernobylite 2: Exclusion Zone. Co zobaczymy w Czarnobylu? (wideo)

Przy okazji gry Chernobylite studio The Farm 51 też skorzystało z kampanii na Kickstarterze. Na co tym razem zbierają pieniądze twórcy?

„W ciągu ostatnich kilku miesięcy wysłuchaliśmy wielu waszych opinii na temat zapowiedzi Chernobylite 2 i skrupulatnie je przeanalizowaliśmy. Jedna kwestia była dla was krytyczna: w nowej grze postanowiliśmy pokazać walkę z perspektywy trzeciej osoby, a wielu z Was brakowało perspektywy pierwszoosobowej, która pozwoliłaby Wam skupić się na szczegółach pięknie od-tworzonej w 3D strefy Czarnobyla” – czytamy w komunikacie.

I właśnie „w pełni przełączalna perspektywa pierwszo- i trzecioosobową w dowolnym momencie rozgrywki” jest celem zbiórki/ Szczegóły tutaj.

Polskie studio ma juz całkiem duże doświadczenie w robieniu gier osadzonych w Czarnobylskiej Strefie Wyklu-czenia. Zaczęło się od Chernobyl VR Project. A w 2021 roku pojawiła się wspomniana już gra Chernobylite. Mogliśmy w niej zwie-dzić Czarnobylską Elektrownię Atomową, przedszkole w Kopachi, Oko Moskwy czy fragmenty opuszczonego miasta Prypeć.

Co będzie w kontynuacji?

„Chernobylite 2: Exclusion Zone to post-apokaliptyczny eRPG akcji, łączący w idealnych proporcjach swobodną eksplorację olbrzymiego, niezwykle realistycznego otwartego świata, wymagającą walkę oraz unikatową mechanikę wytwarzania przedmiotów z budowaniem bazy, zarządzaniem zespołem i nieliniową, wciągającą fabułą” – zapowiadają twórcy.

Tak jak w pierwszej części, tak i tu wszystko kręci się wokół elektrowni, zony i Czarnobylitu; pożądanego przez wszystkich surowca. Fabuła ma zmusić nas do walki o przetrwanie. Za dnia ma to być łatwiejsze, a nocą zdecydowanie bardziej niebezpieczne.

Żeby zwiększyć nasze szanse na przeżycie, będziemy musieli eksplorować otwarty świat, rozwijać swoją postać i walczyć. System walki w Chernobylite 2 został – jak obiecują twórcy – „znacznie bardziej rozbudowany w stosunku do poprzednika. Wpro-wadzenie zaawansowanych technik walki wręcz oraz wytwarzania przedmiotów znacząco wpłynęło na większe zróżnicowanie budowania postaci”.

Gra powstaje na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Premiera jest zapowiadana na ten rok.