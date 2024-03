Dune: Awakening. Pustynia, czerwie i walka o przeżycie (wideo)

Film Denisa Villeneuve’a okupuje teraz pierwsze miejsca na listach najchętniej oglądanych filmów w kinach. A Funcom pochwalił się nowymi materiałami o grze Dune: Awakening. Wszystko w ramach pierwszej z serii prezentacji Dune: Awakening Direct.

Piętnastominutowy pokaz, prowadzony przez Soe Gschwind, zawierał nowe materiały z tej gry MMO z otwartym światem, w której gracze walczą o przetrwanie na najniebezpieczniejszej planecie we wszechświecie.

Creating Worlds: From Book to Film to Game to nie prezentowane wcześniej ujęcia z gry i wywiady: z Greigiem Fraserem, nagrodzonym nagrodą Amerykańskiej Akademii Filmowej autorem zdjęć do filmów Dune część 1 i 2, oraz dyrektorem kreatywnym Funcom, Joelem Bylosem: