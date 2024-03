Dune: Spice Wars. Pierwszy dodatek i nowi bohaterowie

0 A A

Ixianie to nowa frakcja w grze Dune: Spice Wars (fot. Funcom)

House Vernius of Ix to nazwa DLC, a Heroes of Dune to darmowa aktualizacja do gry Dune: Spice Wars. Jedno i drugie już jest.

