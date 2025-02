Elden Ring: Nightreign. Trzy edycje i szczegóły polskiego wydania (wideo)

Tytułem wstępu Elden Ring: Nightreign to nowa przygoda w świecie Elden Ring. Gra studia FromSoftware swoja premierę będzie miała 30 maja w polskiej (napisy) i angielskiej wersji językowej. Na PC, PlayStation 5, PlayStation 4 oraz Xbox Series X i Xbox One. Do wyboru będą dwa wydania (Standard Edition oraz Seekers Edition) i limitowana Edycja Kolekcjonerska.

W tej ostatniej znajdziemy:

• podstawową wersję gry na płycie (konsole) lub w formie kodu Steam (PC)

• DLC

• figurkę Wilczana (~25 cm)

• steelbook

• album z grafikami w twardej oprawie (40 stron)

• 8 kart mroczników

• cyfrową ścieżkę dźwiękową

Elden Ring: Nightreign. Edycja Kolekcjonerska kosztuje około tysiąca złotych, a wygląda tak: