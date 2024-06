Farming Simulator 25: Data premiery, zwiastun i nowe uprawy (wideo)

Wydana w listopadzie 2021 roku gra Farming Simulator 22 wciąż cieszy się dużą popularnością. Tylko dziś i tylko na Steam grało w nią 38 291 graczy. W ciągu dwóch miesięcy od premiery grę kupiło ponad trzy miliony graczy.



A co nas czeka w nowej odsłonie gry?

Do wyboru będą trzy mapy: jedna pełna pól ryżowych i ulokowana w Azji Wschodniej, północnoamerykańskie środowisko z dużą ilością otwartej przestrzeni lub środkowoeuropejska lokalizacja z zielonymi polami położona między stawami i rzekami (co sugeruje mapę w stylu polskiej wsi Zielonka dodanej do Farming Simulator w minionym roku).

Co będzie można uprawiać?

Wspomniany ryż. Albo szpinak. W sumie twórcy z Giants Software na premierę przygotują ponad 20 rodzajów upraw do wy-boru.

Do hodowli dołączą bawoły oraz inne zwierzęta.

Nie zabraknie wprowadzonych w Farming Simulator 22 łańcuchów produkcyjnych (a dojdą nowe) oraz budynków zwiększają-cych możliwości biznesowe.

Na premierę dostaniemy też 400 maszyn, pojazdów i narzędzi od ponad 150 marek, w tym od: Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra.

Za to, co zobaczymy na ekranie będzie odpowiadać silnik graficzny Giants Engine 10. Twórcy obiecują na przykład mgłę na dużych obszarach, dokładniejsze cienie, dynamiczne efekty pogodowe i deformację terenu.

Na razie jest zwiastun, ale bez fragmentów rozgrywki: