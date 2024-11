Half-Life 2: za darmo i na zawsze. Z dodatkami (wideo)

Dla tych, co nie lubią czytać: dziś, 18 listopada, do godziny 19 można do swojego konta Steam przypisać za darmo grę Half-Life 2 (która teraz zawiera też dodatki Episode One oraz Episode Two). Szczegóły na store.steampowered.com.

Half-Life 2 to jeden z najważniejszych tytułów w historii branży. Pierwsza część zrewolucjonizowała gatunek, a część druga wszystko dopracowała i rozwinęła niektóre koncepcje, stając się kolejnym kamieniem miliowym w rozwoju gier.

A to wszystko już 20 lat temu...

Half-Life 2 swoja premierę miało 16 listopada 2004. Dziś gra Valve jest w każdym rankingu najlepszych czy najważniejszych gier w historii (a część 3 jest w każdym ze4stawieniu najbardziej oczekiwanych tytułów).

Z racji rocznicy gra doczekała aktualizacji z bardzo długą listą zmian, poprawek i ulepszeń, a w niej masę zmian, poprawek i udogodnień. Jest to też wydanie kompletne zawierające w sobie dwa rozszerzenia fabularne: Episode One oraz Episode Two.

Jest też trwający dwie godziny dokument o historii gry, kulisach jej powstawania i o tym, co miało być w trzecim epizodzie: