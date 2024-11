Mafia: Edycja Ostateczna. Odbierz grę, czyli propozycja nie do odrzucenia

Subskrybenci usługi Amazon Prime co miesiąc otrzymują gry za darmo, ale ostatnio pojawiają się tam wyjątkowo mocne tytuły. Teraz na liście pojawiła się wspomniana Mafia: Definitive Edition. A jest też Marvels Guardian of the Galaxy czy A Plague Tale: Innocence. Większość gier możemy przypisać do platformy GOG lub Epic.

Są też gry do zagrania w chmurze Amazon Luna. I cała baza Prime Video z filami i serialami.

Ile to kosztuje? Roczna subskrypcja to 49 złotych. Szczegóły TUTAJ.

Obecnie w Prime Gaming dostaniemy ponad 60 tytułów. W tym:

• A Plague Tale: Innocence (platforma GOG)

• Bioshock Remastered (GOG)

• Borderlands 2 (Epic Games Store)

• Borderlands: The Pre-Sequel (Epic Games Store)

• Tales from the Borderlands (Epic Games Store)

• Death's Door (Epic Games Store)

• Doom Eternal (Microsoft Store)

• Hard West 2 (GOG)

• Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition (Epic Games Store)

• GreedFall – Gold Edition (GOG)

• Kerbal Space Program (GOG)

• Mafia: Edycja Ostateczna (GOG)

• Marvel's Guardians of the Galaxy (Epic Games Store)

• Monster Train (GOG)

• Stasis: Bone Totem (Amazon Games)

• Scorn (GOG)

• Tomb Raider: Legend (GOG)