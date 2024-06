Wielkie granie, czyli szkolny turniej dla 55 000 uczniów

Predator Games to inicjatywa mająca na celu rozwój esportowych kompetencji młodzieży szkolnej oraz umożliwienie uczniom doświadczenia rywalizacji i współpracy na wysokim poziomie.

Głównym celem projektu jest stworzenie pomostu komunikacyjnego pomiędzy młodzieżą, rodzicami i opiekunami szkolnymi oraz popularyzacja esportu i gamingu, poprzez edukację i wskazanie pozytywnych aspektów, które kształtują wiele kompetencji przyszłości.

W minionym roku turniej Predator Games obejmował szkoły podstawowe i licea. W pierwszym sezonie uczestniczyło ponad 16 tysięcy uczniów z 1024 placówek edukacyjnych z całej Polski. Rozgrywki odbywały się w grach takich jak Fortnite, Rocket League, League of Legends oraz szachy, a w puli nagród znajdował się sprzęt komputerowy dla zwycięskich drużyn i ich szkół.

Finały 27 maja 2023 roku odbyły się w formie LANowej, z udziałem publiczności, zaproszonych gości i mediów. Rozgrywki kwalifikacyjne były komentowane przez casterów esportowych oraz transmitowane online za pośrednictwem serwisów Twitch i Youtube, dodatkowo finałowe mecze można było oglądać na stronie głównej Onet Polska i Wirtualna Polska a także na antenie Polsat Games.

Drugi sezon Predator Games zaplanowano na jesień, co ma lepiej odpowiadać harmonogramem szkolnym. Jedną z głównych zmian jest podział turnieju na dwie kategorie wiekowe. Dzięki temu zarówno młodzi gracze ze szkół podstawowych, jak i uczniowie szkół ponadpodstawowych, będą mieli szansę rywalizować ze swoimi rówieśnikami.

Pozwoli to też zwiększyć pulę miejsc w turnieju: w Predator Games będzie mogło wziąć udział ponad 55 000 graczy z całej Polski. Zwiększona będzie także liczba gier, a poziom ich trudności będzie dostosowany do wieku graczy.

Więcej na stronach predatorgames.pl i facebook.com/predator.polska.