World of Tanks: Arnold Schwarzenegger zaprasza na święta (wideo)

Operacje Świąteczne to doroczne wydarzenie w grze World of Tanks. Rozpoczyna się w grudniu i trwa do początku nowego roku. Tradycyjny garaż w World of Tanks zamienia się w wioskę świąteczną. Wraz z postępami wirtualni czołgiści dostają rozmaite nagrody w grze.

Szczegóły zostaną ogłoszone już wkrótce.

Na razie jest Arnold Schwarzenegger.

„Praca z zespołem Wargaming nad tym specjalnym wydarzeniem była świetnym doświadczeniem i czuję, że graczom się spodoba. Mam osobistą, długą historię z czołgami – jestem właścicielem M047 Pattona, którego prowadziłem w austriackiej armii mając 18 lat. Doskonale znam ekscytację z dowodzenia stalowymi bestiami” – opowiada Arnold Schwarzenegger. – „Po latach pytań od fanów na reddicie o World of Tanks cieszę się, że mogę im dać parntnerstwo, którego oczekiwali. Świąteczne operacje nadchodzą, także odłóżcie ciasteczka i przygotujcie się, abyśmy razem mogli nieść świąteczną radość!”.

Jest też specjalny zwiastun z Arnoldem Schwarzeneggerem: