Minęło 20 lat od pogrzebu Jana Pawła II

Fotogaleria ilustruje cały okres tj. od informacji o śmierci, kiedy to doszło do spontanicznego spotkania młodzieży przy Placu Litewskim, poprzez przemarsz z Placu Litewskiego na Plac Zamkowy, gdzie odbyła się Msza Św. pod przewodnictwem abp. Józefa Życińskiego, a skończywszy na pielgrzymce z Lublina do Rzymu na uroczystości pogrzebowe.

– Pamiętam, że wiele osób nie mogło się dostać na teren Watykanu i wszystkie uroczystości oglądali na telebimach – wspomina Maciej Kaczanowski. – Ludzi było tak dużo, że w całym Rzymie zabrakło miejsc noclegowych. Nawet trawniki były zajęte dlatego całą noc spacerowałem wokół murów watykańskich – dodaje.



Mszy świętej – koncelebrowanej przez 140 kardynałów oraz przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Joseph Ratzinger (który 11 dni później został następcą zmarłego papieża). Uczestniczyło w niej na placu św. Piotra ok. 300 tysięcy wiernych, w tym wielu Polaków (uruchomiono specjalne pociągi z Polski do Rzymu, by umożliwić wiernym dojazd na uroczystości) oraz ponad 200 prezydentów i premierów, a także przedstawiciele różnych religii światowych, w tym duchowni islamscy i żydowscy. Wielu zgromadzonych na uroczystości ludzi miało ze sobą transparenty z napisem Santo subito (pol. „święty natychmiast”).