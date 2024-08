DK74 wyjeżdża z ziemi

Prace budowlane zaczęły się pod koniec października 2023 roku. – Obecnie wykonywane są nasypy, wykopy, przepusty, system odwodnienia oraz zbiorniki retencyjne. Budowane są także drogi dojazdowe. Zaawansowanie prac wynosi ok. 20 proc. W związku z realizacją inwestycji wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu. Na całym odcinku obowiązują ograniczenia prędkości, a także ruch wahadłowy – mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie.

Przypomnijmy, że drogowcy DK74 rozbudują na odcinku ok. 8,7 km, a na fragmencie ok. 1,6 km wykonają remont. Odcinek przewidziany do rozbudowy rozpoczyna się na połączeniu z planowaną obwodnicą Gorajca, a kończy w okolicach przyszłej obwodnicy Szczebrzeszyna. Obwodnice te będą realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. – Wymieniona zostanie nawierzchnia i wzmocniona jej konstrukcja. Powstaną bezpieczne, doświetlone przejścia dla pieszych z azylami, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowane zostaną chodniki i wybudowane nowe – dodaje Łukasz Minkiewicz. Planowana jest także przebudowa i budowa nowych zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, oświetlenia drogowego oraz przejść ekologicznych dla zwierząt. Przebudowany zostanie również system odwodnienia drogi.

Z kolei na dalszym odcinku w Szczebrzeszynie, o długości ok. 1,6 km, planowany jest remont nawierzchni DK74, który zacznie się przed wjazdem do miasta, a zakończy w rejonie skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie przyszłego roku.

Rozbudowa odcinka Gorajec– Szczebrzeszyn to kolejna inwestycja, realizowana na szlaku pomiędzy drogą ekspresową S19 w okolicy Janowa Lubelskiego, planowaną S17 w okolicy Zamościa i przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. – Zbudowaliśmy już obwodnice Frampola i Hrubieszowa, a także przebudowaliśmy trasę między Frampolem a Gorajcem oraz kilka odcinków na wschód od Zamościa – dodaje Minkiewicz.

Trwa budowa obwodnicy Dzwoli wraz z przebudową obecnej DK74 od końca przyszłej obwodnicy Janowa Lubelskiego do Frampola, w sumie 12 km. Podpisaliśmy też umowę na budowę obwodnicy Gorajca (6,7 km) i obecnie oczekujemy na wydanie decyzji ZRID. Planujemy także realizację obwodnic: Janowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna i Zamościa (łącznie ok. 33 km). W sumie między Janowem Lubelskim a Zamościem powstanie ponad 60 km nowych lub zmodernizowanych odcinków drogi krajowej nr 74. W planach mamy także dalszą rozbudowę DK74 od Zamościa do Zosina o łącznej długości ok. 37 km.