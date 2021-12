Dla seniora to mogły być bardzo smutne święta. Ale pracownica sklepu wykazała się wzorową postawą

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przy jednym z hrubieszowskich supermarketów. Pracownica sklepu wyszła na parking gdzie przy zaparkowanym aucie zauważyła plik banknotów związanych gumką. Pieniądze zabrała do sklepu, a sama poinformowała policję.

Funkcjonariusze ustalili właściciela zguby, jak się okazało to 84-letni mieszkaniec gminy Werbkowice.

– Mężczyzna po powrocie do domu zorientował się, że nie ma pieniędzy i zadzwonił w tej sprawie do dyżurnego policji. Potem dokładnie opisał okoliczności całego zdarzenia oraz podał dokładną kwotę, która była zgodna z tym co, zostało odnalezione. Ponad 4 tysiące złotych zostało zwrócone właścicielowi – relacjonuje aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.