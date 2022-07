Fatalny finał kłótni znajomych. Nie żyje mężczyzna dźgnięty nożem

O zdarzeniu, do którego doszło wieczorem w poniedziałek, policja poinformowała dopiero w czwartek. Przekazano, że 25 lipca ok. godz. 20 do komendy trafiła telefoniczna informacja, że na jednej z posesji nożem został ugodzony mężczyzna. Skierowano tam patrol, dojechało pogotowie.

– Funkcjonariusze na miejscu ustalili, że pokrzywdzony to 36-letni mieszkaniec miasta. Mężczyzna został przetransportowany niezwłocznie do szpitala, jednakże w wyniku odniesionych obrażeń zmarł – relacjonuje asp. szt. Jarosław Karkuszewski z KPP w Hrubieszowie.

Od razu też zatrzymano obecnego na posesji 31-latka. Mężczyzna był trzeźwy, wiadomo, że wcześniej z 36-latkiem się pokłócił. Nikogo innego poza nimi tam wówczas nie było.

W środę 31-letni mieszkaniec Hrubieszowa został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzut zabójstwa. – Nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia – informuje Magdalena Sobańska-Janik, szefowa Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie.

W czwartek sąd na wniosek śledczych postanowił tymczasowo aresztować mężczyznę. Jeśli zostanie uznany winnym, może mu grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności.