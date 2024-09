Gadająca papuga zatrzymana na granicy

Papugę do Polski próbowała wwieźć obywatelka Ukrainy. Żako to gatunek chroniony konwencją CITES, więc strażnik graniczny poprosił kobietę o okazanie koniecznych do przewozu dokumentów. Kobieta takowych nie miała.

– Jak twierdziła, nie wiedziała, że powinna je posiadać i okazać przy kontroli granicznej. Wobec podróżnej wszczęte zostało postępowanie w związku z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie przyrody – informuje Michał Deruś, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Papuga została przewieziona na kwarantannę do ogrodu zoologicznego. Pozostanie w nim do czasu, aż sąd zdecyduje o jej dalszym losie.

Służba Celno-Skarbowa przypomina, że przewożenie bez odpowiednich zezwoleń i świadectw okazów ujętych na liście CITES może skutkować ich konfiskatą, karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Dokumenty CITES wydawane są przez właściwe organy administracyjne państw, z których okazy są wywożone lub przywożone. W Polsce odpowiada za to Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Żako w środowisku naturalnym zagrożona jest wyginięciem. To gatunek papugi, która słynie z niebywałych zdolności naśladowania dźwięków i ludzkiej mowy. Ze względu na zagrożenie wyginięcia objęta jest ochroną gatunkową CITES.