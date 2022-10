Zamykają most nad Huczwą. Utrudnienia w gminie Hrubieszów

To ważna wiadomość dla okolicznych mieszkańców, bo drewnianym mostem jeżdżą ze swoich domów m.in. do pól, ale również do Hrubieszowa. Będą jednak musieli pogodzić się z utrudnieniami i szukać innych, dłuższych dróg. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Świerszczowie potrzebuje kilku dni na to, by zdemontować uszkodzone przez ciężki sprzęt elementy i przeprowadzić niezbędne naprawy. Bez tego przejazd mostem może być po prostu niebezpieczny.

Gmina Hrubieszów przymierza się do budowy zupełnie nowego, betonowo-stalowego miejsca przeprawy przez rzekę. Ma na to nawet ponad 5,2 mln zł z Polskiego ładu, ale inwestycja ruszy dopiero za jakiś czas. Przetarg, który powinien wyłonić wykonawcę jest przygotowywany, zostanie ogłoszony w listopadzie.