Hrubieszów. Nowy harmonogram nocnej pracy aptek

Dla jednych to duża zmiana, dla innych powrót do systemu, który obowiązywał w Hrubieszowie przed laty. Apteka przy ul. Szewskiej nie będzie miała charakteru placówki całodobowej. Nocą po leki albo inne potrzebne medykamenty będzie się teraz chodziło w różne miejsca, sprawdziwszy uprzednio w grafiku kto danej nocy pełni dyżur.

Wszyscy „za”

W poniedziałek radni powiatowi jednogłośnie przegłosowali projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu hrubieszowskiego. Powstał harmonogram na mocy którego Było to konieczne z powodu rezygnacji aptekarza z ul. Szewskiej z tego typu działalności.

W czasie dyskusji radna Danuta Muzyczka pytała o zamieszanie jakie wynikło wokół dostępności leków w nocy. Formalnie, na mocy uchwały, która obowiązywała od wiosny 2020 roku, potrzebujący powinni o dowolnej porze kupić potrzebne specyfiki przy ul. Szewskiej. W styczniu był z tym kłopot.

Radna dopytywała, czy faktycznie władze powiatu musiały składać skargi na aptekarza z tej placówki i zawiadamiać Lubelską Okręgową Izbę Aptekarską i Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny. I kto odpowiada że to, że przez trzy miesiące nie były w stanie zorganizować nocnego handlu lekami. Miała wątpliwości co do sposobu załatwienia sprawy bardzo podobne do tych, które zgłaszali internauci zrzeszeni w grupie Mieszkańcy Hrubieszowa i Powiatu murem za Szpitalem i Powiatem. A tam nieprzychylnych komentarzy było sporo.

Procedury i negocjacje

Marek Kata, wicestarosta hrubieszowski, który prowadził rozmowy z hrubieszowskimi farmaceutami wyjaśniał, że władze od 25 listopada 2021 widziały o problemach z nocnymi dyżurami apteki przy ul. Szewskiej. Ale z powodów proceduralnych i wydłużających się rozmów z farmaceutami projekt uchwały pojawił się dopiero w poniedziałek. Mówiąc w skrócie: zamieszanie się zrobiło, bo aptekarz, jak zapowiadał, przestał handlować lekami nocami od Nowego Roku. Natomiast władze powiatu uważały, że powinien realizować uchwałę obowiązującą do momenty podjęcia nowej. I właśnie tak się stało. Od 1 lutego kupujący będą krążyć między wszystkimi aptekami w mieście.

– Proszę zapytać za miesiąc, wówczas będziemy mogli ocenić jak wyglądają nocne dyżury, ilu będzie kupujących i jak będą wyglądały wyższe rachunki za prąd czy ogrzewanie. Przecież będą większe, bo dłużej będziemy pracować. Taki system to nie jest dla nas niczym nowym. Nasza apteka działa przy ul. Piłsudskiego od około 25 lat i już tak kiedyś dyżurowaliśmy – mówi magister farmacji Marian Dudziński, jeden ze wspólników.

Ta placówka jest w grafiku jako pierwsza i będzie czynna w nocy z 1 na 2 lutego oraz z 2 na 3 lutego. W kolejne dwie noce po leki trzeba się wybrać do Arnicy przy ul. Mickiewicza. I tak dalej.

Rynek w dzień, rynek w nocy

Apteka z ul. Szewskiej też jest w harmonogramie, będzie pełniła dyżur 9 i 10 lutego. Co ciekawe, przynajmniej w dokumentach jakie dostali radni na sesję, placówka nadal nazywa się... Apteka Całodobowa.

Farmaceuci nie ukrywają, że rynek w Hrubieszowie nie jest łatwy, w mieście działa 13 aptek, w tym kilka sieciówek. Lokalni przedsiębiorcy odczuli, gdy się pojawiły. Także w przypadku pracy nocnej przyznają, że chodzi i pieniądze. Klienci zwykle kupują coś do godz. 22. Między godz. 22 a 6 rano przychodzą sporadycznie. Dlatego żadna placówka nie była zainteresowana dyżurem całodobowym, jeśli w niezbyt dużym mieście była apteka czynna do godz. 22. A tak się działo. Teraz ma być grafik i zasady, że wszyscy pracują do godz. 19, a jedna apteka dyżuruje w nocy.

System został ustalony na rok (do 28 lutego 2023) i ma działać także w niedziele i święta.

Radni powiatowi zajmowali się w ogóle tą sprawą na mocy przepisów, które obowiązują od bardzo wielu lat. Zgodnie z nimi rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. A rozkład ten określa, w drodze uchwały, rada powiatu.

Dyżury aptek na luty. Harmonogram na 12 miesięcy znajduje się w tym miejscu