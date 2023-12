Most nad Huczwą wreszcie gotowy. Budowali go 9 miesięcy

To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców okolic, którzy często musieli przemieszczać się z jednego na drugi brzeg rzeki, dojeżdżając np. do swoich pól, ale również do Hrubieszowa.

Stary most powstał 20 lat temu i był bardzo wysłużony. W minionych latach bywał remontowany, a wtedy trzeba go było zamykać, co powodowało utrudnienia. Nikt nie miał już wątpliwości, że drewniana konstrukcja powinna zostać wyłączona z użytkowania. Budowa nowego mostu była koniecznością.

Gminie udało się na ten cel pozyskać dotację z Polskiego Ładu. Cała inwestycja pochłonęła ponad 4,9 mln zł, ale rządowe wsparcie w wysokości ok. 4,7 mln zł pokryło większość kosztów.

Nowy most jest naprawdę solidny, betonowo-stalowy. Ma ponad 28 metrów długości, a szerokość prawie 10,5 metra. Wzdłuż niego wybudowano również chodnik, przy okazji także kanał technologiczny oraz przebudowano odcinki drogi dojazdowej po obydwu stronach.