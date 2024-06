Niecodzienna sytuacja. Jednej grupy krwi nie chcą przyjmować

0 A A

(fot. A. Szewc/Archiwum)

AB RHD+ - to grupa krwi, której na tyle dużym zapasem dysponuje w tej chwili Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, że wystosowało do krwiodawców apel, by z jej oddawaniem się wstrzymać.

