Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie poinformował o pierwszym w tym roku ognisku wścieklizny.

Choroba została wykryta u bezpańskiego kota we wsi Tuczapy, gminie Mircze, powiecie hrubieszowskim. Przypomnijmy: powiat hrubieszowski został w zeszłym roku objęty strefą zagrożenia roznoszeniem choroby.

W 2024 roku na terenie Lubelszczyzny wykryto 36 ognisk choroby. Do końca lutego prowadzony jest ostrzał sanitarny lisów i jenotów - zwierząt, które są najpopularniejszymi roznosicielami wirusa.

Przypominamy: w Polsce obowiązuje nakaz szczepienia przeciwko wściekliźnie psów powyżej trzeciego miesiąca życia. Szczepienie kotów jest dobrowolne, obowiązkowe w powiatach gdzie występuje choroba. Za niestosowanie się do zarządzeń grozi mandat w wysokości 500 zł.

Wszystkie ogniska chory wykryte w województwie lubelskim znajdują się w powiatach przygranicznych z Ukrainą. Spowodowane jest to migracją zwierząt z Ukrainy, gdzie prowadzony jest konflikt zbrojny, a akcje szczepień zawieszone.

– Według danych za trzy kwartały bieżącego roku na Ukrainie stwierdzono ponad 800 przypadków wścieklizny, z czego 570 dotyczyło zwierząt domowych. Konflikt zbrojny ogranicza tam działania prewencyjne, co zwiększa ryzyko migracji zakażonych zwierząt na nasze tereny – mówiła podczas konferencji prasowej pod koniec listopada Agnieszka Smyl.

Najskuteczniejszą walką z wścieklizną jest szczepienie zwierząt domowych. Jak informuje wojewódzki lekarz weterynarii, istnieją także szczepionki przeciwko wściekliźnie także dla innych gatunków zwierząt, nie tylko psów i kotów. O ich dostępności należy dowiadywać się w gabinetach weterynaryjnych.

Przypominamy, w Polsce obowiązuje nakaz szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a na terenach zagrożonych także kotów. Jednak WIW zauważa wzrost szczepień kotów, nie tylko na terenach objętych rozporządzeniem wojewody.

– Zwracam uwagę na fakt, że koty samodzielnie się przemieszczają, one nie są pod taką kontrolą jak psy, więc my nie wiemy tak naprawdę gdzie kot był i co robił – mówi Smyl.