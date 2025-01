"Poloneza czas zacząć". Uczniowie z Hrubieszowa stawiają na tradycję

Tradycją uczniów szkoły jest, że polonez podczas studniówkowego balu I LO im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie tańczony jest w eleganckich biało-czarnych strojach. Ta samo było w ubiegłą sobotę (11 stycznia).

Uczniowie mogli na chwilę mogli zapomnieć o egzaminach maturalnych i zabawić się do białego rana.

Przypominamy: pierwszy egzamin maturalny odbędzie się w poniedziałek 5 maja i uczniowie zmierzą się z językiem polskim. Egzaminy potrwają do 24 maja (z wyjątkiem 10 i 11 oraz 17 i 18 maja). Uczniowie przystąpią do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego, dwóch ustnych: język polski i obcy oraz przynajmniej jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym. Egzaminy ustne odbedą się w terminie od 9 do 24 maja.

Na razie nie ma co myśleć o "Lalce", "Weselu" czy wzorze na deltę. Zobaczcie jak na swoim balu studniówkowym bawili się uczniowie I LO im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.